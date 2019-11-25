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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 27486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105694 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Немецкий министр назвал доступ к интернету одним из основных прав человека

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что считает свободный доступ к интернету одним из основных прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Свободный доступ к интернету должен быть основным правом человека, которое касается всех во всем мире ... Это должно быть так же, как общечеловеческое право иметь доступ к воде, здравоохранению или образованию”, — заявил Альтмайер в воскресенье, 24 ноября, передает агентство Reuters.

Министр отметил, что право на свободный доступ к сети, в частности, касается стран с переходной экономикой и тех, которые развиваются. “Мы не хотим строить новые стены”, — подчеркнул Альтмаер.

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Соответствующее заявление министр сделал накануне открытия форума по управлению интернетом в Берлине. Этот форум организовала ООН.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об уровне покрытия Украины интернетом.

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