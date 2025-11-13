"То Isaia їм ввижається, то Kiton…": Матвій Бідний розповів, які костюми носить
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний відреагував на обговорення його гардеробу в соцмережах, заявивши, що його костюми шиють українські майстри з ательє Indposhiv. Середня вартість такого костюма становить 65 000 гривень, що значно менше за згадані бренди Isaia.
Міністр молоді і спорту Матвій Бідний публічно відреагував на припущення про те, що він носить одяг дорогих іноземних брендів. У соцмережах він заявив, що його костюми створюють українські майстри з ательє Indposhiv.
Останнім часом у соцмережах почали з’являтися дописи, де автори телеграм-каналів обговорюють гардероб Матвія Бідного. Зокрема, згадували бренди Isaia та Kiton.
Схоже, у підсанкційних авторів телеграм-каналів нова забавка – розглядати мій гардероб. То Isaia їм ввижається, то Kiton… Щоб ніхто не мружився, шукаючи іноземні назви – спрощу завдання, мої костюми шиють українські кравці з Indposhiv
Він додав, що українські костюми не поступаються якістю закордонним:
Українські костюми – це світова якість за українську ціну. І так, виглядають вони краще, ніж комусь хотілося б
Скільки коштує костюм від Indposhiv
За даними ательє, середня вартість костюму Indposhiv становить 65 000 гривень. На ціну впливають кілька факторів: терміновість виконання замовлення, вартість тканини та складність роботи.
Як зазначають у компанії, пошиття костюмів чи піджаків зі складним малюнком коштує дорожче: при роботі зі смужкою додається 10% до вартості, з клітинкою – 20%.
Для порівняння, костюм бренду Isaia, який згадували у телеграм-каналах, коштує 5 750 доларів.Матвій Бідний наголосив, що віддає перевагу українському виробництву.
Зарплата міністра молоді та спорту Матвія Бідного у 2024 році склала понад 1,4 млн грн, що на 350 тис. грн більше, ніж на посаді заступника міністра. Дружина міністра має бізнес у Словаччині та будинок в Криму.