"То Isaia їм ввижається, то Kiton…": Матвій Бідний розповів, які костюми носить

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний відреагував на обговорення його гардеробу в соцмережах, заявивши, що його костюми шиють українські майстри з ательє Indposhiv. Середня вартість такого костюма становить 65 000 гривень, що значно менше за згадані бренди Isaia.