"То Isaia им мерещится, то Kiton...": Матвей Бидный рассказал, какие костюмы носит

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 8602 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 12073 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 27677 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 31374 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 34198 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32806 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28081 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 21585 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 23863 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 27924 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 22245 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo10:39 • 15923 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30461 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 10440 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 34473 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 30969 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 28453 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 95962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Литва
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 50038 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 50352 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 40509 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 79070 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 78801 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Lockheed C-130 Hercules
Бильд

"То Isaia им мерещится, то Kiton...": Матвей Бидный рассказал, какие костюмы носит

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный отреагировал на обсуждение его гардероба в соцсетях, заявив, что его костюмы шьют украинские мастера из ателье Indposhiv. Средняя стоимость такого костюма составляет 65 000 гривен, что значительно меньше упомянутых брендов Isaia.

"То Isaia им мерещится, то Kiton...": Матвей Бидный рассказал, какие костюмы носит

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный публично отреагировал на предположения о том, что он носит одежду дорогих иностранных брендов. В соцсетях он заявил, что его костюмы создают украинские мастера из ателье Indposhiv.

Об этом рассказал Министр молодежи и спорта Матвей Бидный на своей странице в facebook, передает УНН.

Детали

В последнее время в соцсетях стали появляться сообщения, где авторы телеграм-каналов обсуждают гардероб Матвея Бидного. В частности, упоминали бренды Isaia и Kiton.

Похоже, у подсанкционных авторов телеграм-каналов новая забава – рассматривать мой гардероб. То Isaia им мерещится, то Kiton… Чтобы никто не щурился, ища иностранные названия – упрощу задачу, мои костюмы шьют украинские портные из Indposhiv

- написал Матвей Бидный.

Он добавил, что украинские костюмы не уступают качеством зарубежным:

Украинские костюмы – это мировое качество за украинскую цену. И да, выглядят они лучше, чем кому-то хотелось бы

Сколько стоит костюм от Indposhiv

По данным ателье, средняя стоимость костюма Indposhiv составляет 65 000 гривен. На цену влияют несколько факторов: срочность выполнения заказа, стоимость ткани и сложность работы.

Как отмечают в компании, пошив костюмов или пиджаков со сложным рисунком стоит дороже: при работе с полоской добавляется 10% к стоимости, с клеткой – 20%.

Для сравнения, костюм бренда Isaia, который упоминали в телеграм-каналах, стоит 5 750 долларов. Матвей Бидный подчеркнул, что отдает предпочтение украинскому производству.

Напомним

Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бидного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. Жена министра имеет бизнес в Словакии и дом в Крыму.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Бренд
Социальная сеть
Крым
Словакия