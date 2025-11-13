"То Isaia им мерещится, то Kiton...": Матвей Бидный рассказал, какие костюмы носит

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный публично отреагировал на предположения о том, что он носит одежду дорогих иностранных брендов. В соцсетях он заявил, что его костюмы создают украинские мастера из ателье Indposhiv.

Об этом рассказал Министр молодежи и спорта Матвей Бидный на своей странице в facebook, передает УНН.

Детали

В последнее время в соцсетях стали появляться сообщения, где авторы телеграм-каналов обсуждают гардероб Матвея Бидного. В частности, упоминали бренды Isaia и Kiton.

Похоже, у подсанкционных авторов телеграм-каналов новая забава – рассматривать мой гардероб. То Isaia им мерещится, то Kiton… Чтобы никто не щурился, ища иностранные названия – упрощу задачу, мои костюмы шьют украинские портные из Indposhiv - написал Матвей Бидный.

Он добавил, что украинские костюмы не уступают качеством зарубежным:

Украинские костюмы – это мировое качество за украинскую цену. И да, выглядят они лучше, чем кому-то хотелось бы

Сколько стоит костюм от Indposhiv

По данным ателье, средняя стоимость костюма Indposhiv составляет 65 000 гривен. На цену влияют несколько факторов: срочность выполнения заказа, стоимость ткани и сложность работы.

Как отмечают в компании, пошив костюмов или пиджаков со сложным рисунком стоит дороже: при работе с полоской добавляется 10% к стоимости, с клеткой – 20%.

Для сравнения, костюм бренда Isaia, который упоминали в телеграм-каналах, стоит 5 750 долларов. Матвей Бидный подчеркнул, что отдает предпочтение украинскому производству.

Напомним

Зарплата министра молодежи и спорта Матвея Бидного в 2024 году составила более 1,4 млн грн, что на 350 тыс. грн больше, чем на должности заместителя министра. Жена министра имеет бизнес в Словакии и дом в Крыму.