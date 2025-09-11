Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026

Робота над Державним бюджетом на 2026 рік триває з початку цього року. На сектор оборони та безпеки планують виділити не менше ніж у 2025 році. Про це заявив журналісту УНН міністр фінансів Сергій Марченко.

Деталі

На чому буде головний акцент в державному бюджеті на 2026 рік.

Вона ( робота над Держбюджетом-2026 - ред.) починаючи з початку року йде. До 15 вересня внесемо бюджет ( буде здійснено подання бюджету - ред.). Виділити ( коштів на оборону - ред.) планується не менше ніж в цьому році. Акцент на секторі безпеки та оборони - сказав Марченко.

Додамо

У Держбюджеті-2025 на безпеку та оборону було передбачено 2,23 трлн грн. 765,0 млрд гривень складали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-квітні 2025 року. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

В липні ВР збільшила видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Бюджетна процедура Згідно з Регламентом, Кабмін зобов'язаний подати проєкт бюджету до 15 вересня. Потім уряд має подати проєкт у Верховну Раду, після чого парламент розпочне його розгляд. Процедура передбачає три читання.

Доповнення

У червні Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.

На початку вересня прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що у проекті держбюджету-2026 пріоритет — це оборона. Також уряд робить акцент на фінансуванні важливих сфер. Передбачаємо 36,5 млрд грн на підтримку громади, 120 млрд грн на освіту — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування та 15 млрд грн на житло для переселенців.

10 вересня міністерство фінансів повідомляло, що триває підготовка проєкту Державного бюджету-2026. За попередніми підрахунками, які здійснювали на основі Бюджетної декларації 2026-2028, серед ключових напрямів у частині місцевих бюджетів:

36,5 млрд грн — додаткова дотація;

15,0 млрд грн — компенсація різниці в тарифах на теплопостачання;

120 млрд грн — сфера освіти (зокрема це субвенція, облаштування безпечних умов у закладах освіти, побудова та облаштування укриття, придбання шкільних автобусів та харчування);

29,5 млрд грн — базова дотація.

Мінфін повідомляв, що найближчим часом проєкт Державного бюджету України на 2026 рік буде подано на розгляд уряду, після чого – до Верховної Ради України. Остаточні суми міжбюджетних трансфертів буде визначено після ухвалення Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" — не пізніше 1 грудня, після підписання й офіційного оприлюднення.