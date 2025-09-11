$41.210.09
48.240.05
ukenru
Ексклюзив
09:51 • 398 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 2370 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 12523 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 30778 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 41639 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 92295 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 49668 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47439 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43367 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84099 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
45%
756мм
Популярнi новини
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video11 вересня, 01:25 • 28542 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11 вересня, 01:44 • 17830 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 17737 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 11350 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 11597 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 30782 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 92298 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 84101 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 63389 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 103987 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 4132 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 24932 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 89500 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 80869 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 76447 перегляди
Актуальне
The Guardian
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що робота над Держбюджетом-2026 триває з початку року, подання до ВР відбудеться до 15 вересня. На сектор оборони та безпеки планують виділити не менше коштів, ніж у 2025 році.

Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026

Робота над Державним бюджетом на 2026 рік триває з початку цього року. На сектор оборони та безпеки планують виділити не менше ніж у 2025 році. Про це заявив журналісту УНН міністр фінансів Сергій Марченко.

Деталі

На чому буде головний акцент в державному бюджеті на 2026 рік.

Вона ( робота над Держбюджетом-2026 - ред.) починаючи з початку року йде. До 15 вересня внесемо бюджет ( буде здійснено подання бюджету - ред.). Виділити ( коштів на оборону - ред.) планується не менше ніж в цьому році. Акцент на секторі безпеки та оборони

- сказав Марченко.

Додамо

У Держбюджеті-2025 на безпеку та оборону було передбачено 2,23 трлн грн. 765,0 млрд гривень складали видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-квітні 2025 року. Це 64,5% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

В липні ВР збільшила видатки на оборону. Видатки на сектор оборони збільшили на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Бюджетна процедура Згідно з Регламентом, Кабмін зобов'язаний подати проєкт бюджету до 15 вересня. Потім уряд має подати проєкт у Верховну Раду, після чого парламент розпочне його розгляд. Процедура передбачає три читання.

Доповнення

У червні Кабінет міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу. 

На початку вересня прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявляла, що у проекті держбюджету-2026 пріоритет — це оборона. Також уряд робить акцент на фінансуванні важливих сфер. Передбачаємо 36,5 млрд грн на підтримку громади, 120 млрд грн на освіту — від будівництва укриттів у школах та садочках до безоплатного харчування та 15 млрд грн на житло для переселенців. 

10 вересня міністерство фінансів повідомляло, що триває підготовка проєкту Державного бюджету-2026. За попередніми підрахунками, які здійснювали на основі Бюджетної декларації 2026-2028, серед ключових напрямів у частині місцевих бюджетів: 

  • 36,5 млрд грн — додаткова дотація;
    • 15,0 млрд грн — компенсація різниці в тарифах на теплопостачання;
      • 120 млрд грн — сфера освіти (зокрема це субвенція, облаштування безпечних умов у закладах освіти, побудова та облаштування укриття, придбання шкільних автобусів та харчування);
        • 29,5 млрд грн — базова дотація.

           Мінфін повідомляв, що найближчим часом проєкт Державного бюджету України на 2026 рік буде подано на розгляд уряду, після чого – до Верховної Ради України. Остаточні суми міжбюджетних трансфертів буде визначено після ухвалення Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" — не пізніше 1 грудня, після підписання й офіційного оприлюднення.  

          Анна Мурашко

          ЕкономікаПолітика