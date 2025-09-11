$41.210.09
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что работа над Госбюджетом-2026 продолжается с начала года, представление в ВР состоится до 15 сентября. На сектор обороны и безопасности планируют выделить не меньше средств, чем в 2025 году.

Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026

Работа над Государственным бюджетом на 2026 год продолжается с начала этого года. На сектор обороны и безопасности планируется выделить не меньше, чем в 2025 году. Об этом заявил журналисту УНН министр финансов Сергей Марченко.

Детали

На чем будет главный акцент в государственном бюджете на 2026 год.

Она (работа над Госбюджетом-2026 - ред.) начиная с начала года идет. До 15 сентября внесем бюджет (будет осуществлено представление бюджета - ред.). Выделить (средств на оборону - ред.) планируется не меньше, чем в этом году. Акцент на секторе безопасности и обороны

- сказал Марченко.

Добавим

В Госбюджете-2025 на безопасность и оборону было предусмотрено 2,23 трлн грн. 765,0 млрд гривен составляли расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-апреле 2025 года. Это 64,5% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета.

В июле ВР увеличила расходы на оборону. Расходы на сектор обороны увеличили на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие нужды войска.

Бюджетная процедура Согласно Регламенту, Кабмин обязан подать проект бюджета до 15 сентября. Затем правительство должно подать проект в Верховную Раду, после чего парламент начнет его рассмотрение. Процедура предусматривает три чтения.

Дополнение

В июне Кабинет министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Документ определяет главные параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. 

В начале сентября премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что в проекте госбюджета-2026 приоритет — это оборона. Также правительство делает акцент на финансировании важных сфер. Предусматриваем 36,5 млрд грн на поддержку общины, 120 млрд грн на образование — от строительства укрытий в школах и садиках до бесплатного питания и 15 млрд грн на жилье для переселенцев. 

10 сентября министерство финансов сообщало, что продолжается подготовка проекта Государственного бюджета-2026. По предварительным подсчетам, которые осуществлялись на основе Бюджетной декларации 2026-2028, среди ключевых направлений в части местных бюджетов: 

  • 36,5 млрд грн — дополнительная дотация;
    • 15,0 млрд грн — компенсация разницы в тарифах на теплоснабжение;
      • 120 млрд грн — сфера образования (в частности это субвенция, обустройство безопасных условий в учреждениях образования, строительство и обустройство укрытий, приобретение школьных автобусов и питание);
        • 29,5 млрд грн — базовая дотация.

           Минфин сообщал, что в ближайшее время проект Государственного бюджета Украины на 2026 год будет подан на рассмотрение правительства, после чего – в Верховную Раду Украины. Окончательные суммы межбюджетных трансфертов будут определены после принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" — не позднее 1 декабря, после подписания и официального обнародования.  

          Анна Мурашко

