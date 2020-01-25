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Україна та РФ не ведуть переговорів щодо проведення спільних чемпіонатів з гандболу - міністерство

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Інформація щодо подачі спільної заявки Україною та Росією на проведення жіночого чемпіонату Європи з гандболу у 2026 році не відповідає дійсності. Про це йдеться у заявах Міністерстві культури, молоді та спорту та Федерації гандболу України, передає УНН.

Україна та РФ не ведуть переговорів щодо проведення спільних чемпіонатів з гандболу - міністерство

“Від імені Міністерства культури, молоді та спорту України, а також Федерації гандболу України, повідомляємо, що ми не вели та не ведемо жодних перемовин про проведення спільних чемпіонатів із представниками Російської Федерації... Неприйнятно проводити спільні заходи із країною-агресором”, — йдеться у заяві Мінмолодьспорту.

У свою чергу, у федерації гандболу також підтвердили, що не мають переговорів з РФ про спільні ігри.

“Інформація, що розповсюджується деякими ЗМІ, не відповідає дійсності. Шановні журналісти українських видань, які підхопили цю „новину“, майте совість і трохи професіоналізму. Звертайтесь за коментарями, щоб не розповсюджувати маячню”, — написали у ФГУ.

Нагадаємо, раніше президент російської федерації гандболу заявив, що РФ та Україна разом можуть провести ЧЄ-2026.

Українські Національні Новини

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