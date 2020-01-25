Украина и РФ не ведут переговоров о проведении совместных чемпионатов по гандболу - министерство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Информация о подаче совместной заявки Украины и России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлениях Министерстве культуры, молодежи и спорта и Федерации гандбола Украины, передает УНН.
“От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации... Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором”, — говорится в заявлении Минмолодьспорта.
В свою очередь, в федерации гандбола также подтвердили, что не имеют переговоров с РФ о совместных играх.
“Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Уважаемые журналисты украинских изданий, которые подхватили эту „новость“, имейте совесть и немного профессионализма. Обращайтесь за комментариями, чтобы не распространять бред”, — написали в ФГУ.
Напомним, ранее президент российской федерации гандбола заявил, что РФ и Украина вместе могут провести ЧЕ-2026.