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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украина и РФ не ведут переговоров о проведении совместных чемпионатов по гандболу - министерство

Киев • УНН

 • 17734 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Информация о подаче совместной заявки Украины и России на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026 году не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлениях Министерстве культуры, молодежи и спорта и Федерации гандбола Украины, передает УНН.

Украина и РФ не ведут переговоров о проведении совместных чемпионатов по гандболу - министерство

“От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации... Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором”, — говорится в заявлении Минмолодьспорта.

В свою очередь, в федерации гандбола также подтвердили, что не имеют переговоров с РФ о совместных играх.

“Информация, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности. Уважаемые журналисты украинских изданий, которые подхватили эту „новость“, имейте совесть и немного профессионализма. Обращайтесь за комментариями, чтобы не распространять бред”, — написали в ФГУ.

Напомним, ранее президент российской федерации гандбола заявил, что РФ и Украина вместе могут провести ЧЕ-2026.

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