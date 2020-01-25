Президент російської федерації гандболу заявив, що РФ та Україна разом можуть провести ЧЄ-2026

У суботу на позачерговому конгресі Європейської федерації гандболу (EHF) в Стокгольмі право провести жіночий чемпіонат Європи 2024 року віддали спільній заявці Угорщини, Австрії та Швейцарії. На турнір також претендувала Росія. Після голосування Шишкарьов зазначив, що EHF при виборі місця проведення своїх турнірів все частіше віддає перевагу спільним заявками.

“Чемпіонат Європи проводиться кожні два роки, так що якщо ми хочемо прийняти турнір в 2026 році, нам треба протиставити щось ще більш серйозне і аргументоване. Або обговорювати спільну заявку з Білоруссю або Україною”, — сказав Шишкарьов.

“З Україною ми зараз реально обговорювали такий варіант. Чому ні? Я впевнений, що ситуація почне поліпшуватися, прискоряться інтеграційні процеси. Бути може, великий внесок в це внесе і спорт”, — підкреслив він.

У 2020 році чемпіонат Європи пройде в Данії і Норвегії, в 2022 році турнір приймуть три країни — Словенія, Чорногорія і Північна Македонія.

Додамо, восени минулого року у російській Казані заявили про проведення I Ігор держав СНД у 2020-му та про участь України.