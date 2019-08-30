Мінінфраструктури: понад 800 іноземних суден заходили в порти Криму за час окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З 2014 року до портів в тимчасово окупованому Криму зайшло щонайменше 868 суден під іноземними прапорами. Проте ця інформація не є повною. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Міністерстві інфраструктури.
"Інформуємо, що за наявною інформацією станом на 11.08.2019 відомо про 868 суден під іноземними прапорами, які заходили в закриті морські порти та термінали на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - повідомили у відомстві.
Водночас у міністерстві зауважили, що передача звітної інформації, яку раніше отримувало міністерство від кримських морських портів, та відповідно і її моніторинг не проводиться.
"Слід відмітити, що єдина можливість отримання Мінінфраструктури інформації, що стосується іноземних суден, які здійснювали заходи до закритих кримських морських портів – це моніторинг навігаційної системи (моніторинг радіочастотних сигналів автоматичною ідентифікаційною системою - АІС), яку в свою чергу Мінінфраструктури отримує від підвідомчих підприємств та установ.
Фактично така інформація обмежується фіксацією заходження до закритих морських портів тимчасово окупованої території України суден під іноземним/українським прапором, обладнаними такою системою АІС", - йдеться у відповіді.
Водночас, інформація зі станцій, які розташовані в окупованому Криму, не надходить до міністерства.
"… дані щодо руху суден у зазначеному регіоні фіксуються станціями, які розташовані на материковій частині України. Таким чином зазначена інформація є неповною і обсяг її надходження сильно залежить від погодних умов (обмеженість охоплення материкових стаyцій АІС) та потребує перевірки", - пояснили у міністерстві.
У відповіді зазначається, що отримана інформація направляється до ГПУ, Держприкордонслужби, СБУ, Мін'юсту та МЗС.
Нагадаємо, африканське судно оштрафували за незаконне перебування у Криму.