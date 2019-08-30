Мінінфраструктури: понад 800 іноземних суден заходили в порти Криму за час окупації

КИЇВ. 30 серпня. УНН. З 2014 року до портів в тимчасово окупованому Криму зайшло щонайменше 868 суден під іноземними прапорами. Проте ця інформація не є повною. Про це УНН повідомили у відповідь на запит у Міністерстві інфраструктури.