Африканське судно оштрафували за незаконне перебування у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За незаконне перебування у закритих водах Криму судно під прапором Республіки Того оштрафоване, власник другого судна отримав попередження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.
“Прокуратура АР Крим ініціювала перевірку та направила до Морської адміністрації України відповідний лист, за результатами розгляду якого, від Міністерства закордонних справ України було отримано інформацію, що у зв’язку з порушення законодавства України суднами „RANI“ та „ALIANCA“ проведено відповідну роботу з Морською адміністрацією Республіки Того”, — сказано у повідомленні.
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Судно “ALIANCA” виключено з Реєстру судноплавства, та оштрафоване на суму 15 тисяч доларів США. Власника судна “RANI”, попередили про виключення останнього з Реєстру судноплавства у випадку повторного заходження до закритих портів півострова Крим.
Нагадаємо, з початку 2019 у Керченській протоці росіяни затримали 67 іноземних кораблів.