З початку 2019 у Керченській протоці росіяни затримали 67 іноземних кораблів

Він підкреслив, що серед затриманих для огляду суден українських не було, бо вони майже не проходять через Керченську протоку.

"Усі затримані судна прямували в українські порти. Іноземні проходять зараз з меншими перешкодами", - сказав Олег Слободян.



Як повідомляв УНН, Російська Федерація почала менше затримувати судна, які прямують в українські порти в Азовському морі.



"Наразі ситуація спокійна, росіяни набагато менше почали затримувати іноземні судна, які слідують в українські порти на Азовському морі", - зазначив Слободян.

Однак, за словами Слободяна, ситуація відносно спокійна та стабільна, але принципово не змінилася – Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку, що є грубим порушенням міжнародних та суверенного права України.