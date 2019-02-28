З початку 2019 у Керченській протоці росіяни затримали 67 іноземних кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. З початку року росіяни затримали в Керченській протоці 67 іноземних кораблів для огляду. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
Він підкреслив, що серед затриманих для огляду суден українських не було, бо вони майже не проходять через Керченську протоку.
"Усі затримані судна прямували в українські порти. Іноземні проходять зараз з меншими перешкодами", - сказав Олег Слободян.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація почала менше затримувати судна, які прямують в українські порти в Азовському морі.
"Наразі ситуація спокійна, росіяни набагато менше почали затримувати іноземні судна, які слідують в українські порти на Азовському морі", - зазначив Слободян.
Однак, за словами Слободяна, ситуація відносно спокійна та стабільна, але принципово не змінилася – Росія, анексувавши Крим, анексувала і Керченську протоку, що є грубим порушенням міжнародних та суверенного права України.