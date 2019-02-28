С начала 2019 в Керченском проливе россияне задержали 67 иностранных кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала года россияне задержали в Керченском проливе 67 иностранных кораблей для осмотра. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
Он подчеркнул, что среди задержанных для досмотра судов украинских не было, потому что они почти не проходят через Керченский пролив.
"Все задержанные суда направлялись в украинские порты. Иностранные проходят сейчас с меньшими препятствиями", - сказал Олег Слободян.
Как сообщал УНН, Россия стала меньше задерживать суда, следующие в украинские порты в Азовском море.
"Сейчас ситуация спокойная, россияне гораздо меньше стали задерживать иностранные суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", - отметил Слободян.
Однако, по словам Слободяна, ситуация относительно спокойная и стабильная, но принципиально не изменилась - Россия, аннексировав Крым, аннексировала и Керченский пролив, что является грубым нарушением международных и суверенного права Украины.