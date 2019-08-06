Африканское судно оштрафовали за незаконное пребывание в Крыму

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 83811 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 94391 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127889 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126577 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128275 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130344 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153154 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151120 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Африканское судно оштрафовали за незаконное пребывание в Крыму

Африканское судно оштрафовали за незаконное пребывание в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9356 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. За незаконное пребывание в закрытых водах Крыма судно под флагом Республики Того оштрафовано, владелец второго судна получил предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура АР Крым инициировала проверку и направила в Морскую администрацию Украины соответствующее письмо, по результатам рассмотрения которого, от Министерства иностранных дел Украины была получена информация, что в связи с нарушением законодательства Украины судами "RANI" и "ALIANCA" проведена соответствующая работа с морской администрацией Республики Того", - говорится в сообщении.

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Судно "ALIANCA" исключено из Реестра судоходства, и оштрафовано на сумму 15 тыс. долларов. Владельца судна "RANI", предупредили об исключении последнего из Реестра судоходства в случае повторного захода в закрытых портов полуострова Крым.

Напомним, с начала 2019 года в Керченском проливе россияне задержали 67 иностранных кораблей.

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