Африканское судно оштрафовали за незаконное пребывание в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За незаконное пребывание в закрытых водах Крыма судно под флагом Республики Того оштрафовано, владелец второго судна получил предупреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Прокуратура АР Крым инициировала проверку и направила в Морскую администрацию Украины соответствующее письмо, по результатам рассмотрения которого, от Министерства иностранных дел Украины была получена информация, что в связи с нарушением законодательства Украины судами "RANI" и "ALIANCA" проведена соответствующая работа с морской администрацией Республики Того", - говорится в сообщении.
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Судно "ALIANCA" исключено из Реестра судоходства, и оштрафовано на сумму 15 тыс. долларов. Владельца судна "RANI", предупредили об исключении последнего из Реестра судоходства в случае повторного захода в закрытых портов полуострова Крым.
Напомним, с начала 2019 года в Керченском проливе россияне задержали 67 иностранных кораблей.