Мининфраструктуры: более 800 иностранных судов заходили в порты Крыма за время оккупации

КИЕВ. 30 августа. УНН. С 2014 года в порты во временно оккупированном Крыму зашло не менее 868 судов под иностранными флагами. Однако эта информация не является полной. Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Министерстве инфраструктуры.