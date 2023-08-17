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США запровадили санкції проти чотирьох російських агентів ФСБ

США запровадили санкції проти чотирьох російських агентів ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох російських агентів, які причетні до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального у серпні 2020 року. Про це заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки. Заяву Браяна Нельсона цитує УНН.

Цитата

“Замах на Олексія Навального у 2020 році свідчить про зневагу Кремля до прав людини, і ми продовжуватимемо використовувати засоби, які є в нашому розпорядженні, аби притягнути до відповідальності причетних до цього у Кремлі”, —зазначив Нельсон.

Деталі

Зокрема, під нові санкції США потрапили оперативники з ФСБ росії: Олексій Александров, Костянтин Кудрявцев, Іван Осипов та Володимир Паняєв, які за даними слідства, причетні до отруєння Навального.

Державний департамент США також оголосив про відповідні візові обмеження для цих росіян.

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Додатково

Александров — співробітник ФСБ, якого вважають одним із головних виконавців отруєння Навального. Відомо також, що Александров стежив за російським антикорупційним активістом Микитою Ісаєвим.

Осипов — співробітник ФСБ, якого вважають одним із головних виконавців отруєння Навального.

Паняєв теж є співробітником ФСБ. Він кілька разів стежив за Навальним до нападу.

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Кудрявцев — ще один оперативник ФСБ, який входив до групи, причетної до отруєння Навального. Кудрявцев зізнався у своїй участі в отруєнні опозиційного політика.

Раніше Кудрявцев також стежив за російським опозиційним політиком і критиком путіна — Володимиром Кара-Мурзою.

Нагадаємо

Навального намагались отруїти у 2020 році хімічною нервово-паралітичною речовиною групи “Новачок". Він ледь вижив та добровільно повернувся до росії після лікування у берлінській лікарні.

Нині 47-річний опозиційний російський політик відбуває дев’ятирічний термін позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у шахрайстві. Його майже безперервно тримають у камері розміром 2 на 3 метри.

Навального визнали політичним в’язнем режиму путіна, а його тюремний строк критикують як відплату за безперервну критику російської влади.

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