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США ввели санкции против четырех российских агентов ФСБ

Киев • УНН

 • 767043 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских агентов, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в августе 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. Заявление Брайана Нельсона цитирует УНН.

Цитата

“Покушение на Алексея Навального в 2020 году свидетельствует о пренебрежении Кремля к правам человека, и мы будем продолжать использовать средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности причастных к этому в Кремле”, — отметил Нельсон.

Детали

В частности, под новые санкции США попали оперативники из ФСБ России: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев, которые по данным следствия, причастны к отравлению Навального.

Государственный департамент также объявил о соответствующих визовых ограничениях для этих россиян.

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Дополнительно

Александров — сотрудник ФСБ, которого считают одним из главных исполнителей отравления Навального. Известно также, что Александров следил за российским антикоррупционным активистом Никитой Исаевым.

Осипов — сотрудник ФСБ, которого считают одним из главных исполнителей отравления Навального.

Паняев тоже является сотрудником ФСБ. Он несколько раз следил за Навальным до нападения.

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Кудрявцев — еще один оперативник ФСБ, который, входил в группу, причастную к отравлению Навального. Кудрявцев признался в своем участии в отравлении Навального.

Ранее Кудрявцев также следил за российским оппозиционным политиком и критиком Путина — Владимиром Кара-Мурзой.

Напомним

Навального пытались отравить в 2020 году химическим нервно-паралитическим веществом группы “Новичок”. Он едва выжил, и добровольно вернулся в Россию после лечения в берлинской больнице.

Сейчас 47-летний оппозиционный российский политик отбывает девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Его почти непрерывно держат в камере размером 2 на 3 метра.

Навального признали политическим заключенным режима путина, а его тюремный срок считают возмездием кремля за  непрерывную критику российских властей.

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