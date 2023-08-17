США ввели санкции против четырех российских агентов ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против четырех российских агентов, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в августе 2020 года. Об этом заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки. Заявление Брайана Нельсона цитирует УНН.
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“Покушение на Алексея Навального в 2020 году свидетельствует о пренебрежении Кремля к правам человека, и мы будем продолжать использовать средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы привлечь к ответственности причастных к этому в Кремле”, — отметил Нельсон.
Детали
В частности, под новые санкции США попали оперативники из ФСБ России: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев, которые по данным следствия, причастны к отравлению Навального.
Государственный департамент также объявил о соответствующих визовых ограничениях для этих россиян.
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Дополнительно
Александров — сотрудник ФСБ, которого считают одним из главных исполнителей отравления Навального. Известно также, что Александров следил за российским антикоррупционным активистом Никитой Исаевым.
Осипов — сотрудник ФСБ, которого считают одним из главных исполнителей отравления Навального.
Паняев тоже является сотрудником ФСБ. Он несколько раз следил за Навальным до нападения.
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Кудрявцев — еще один оперативник ФСБ, который, входил в группу, причастную к отравлению Навального. Кудрявцев признался в своем участии в отравлении Навального.
Ранее Кудрявцев также следил за российским оппозиционным политиком и критиком Путина — Владимиром Кара-Мурзой.
Напомним
Навального пытались отравить в 2020 году химическим нервно-паралитическим веществом группы “Новичок”. Он едва выжил, и добровольно вернулся в Россию после лечения в берлинской больнице.
Сейчас 47-летний оппозиционный российский политик отбывает девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве. Его почти непрерывно держат в камере размером 2 на 3 метра.
Навального признали политическим заключенным режима путина, а его тюремный срок считают возмездием кремля за непрерывную критику российских властей.
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