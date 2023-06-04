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У багатьох країнах проходять демонстрації на честь дня народження Навального

Київ • УНН

 • 368122 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває в ув'язненні, провели в росії та низці інших країн демонстрацію на честь його 47-річчя в неділю, інформує УНН.

У багатьох країнах проходять демонстрації на честь дня народження Навального

Деталі

Прессекретар Навального Кіра Ярмиш опублікувала у Twitter фотографії, на яких зображені прихильники в Японії, Австралії та Грузії. Правозахисники повідомили, що окремі протестувальники також відзначали цю подію у російських містах, тримаючи плакати на майданах, перш ніж були затримані.

Навальний зробив заяву про те, що він у хорошому настрої, але хотів би бути з сім'єю, а не у виправній колонії за 260 кілометрів на північний схід від москви.

"Але життя влаштоване таким чином, що соціальний прогрес і краще майбутнє можуть бути досягнуті лише в тому випадку, якщо певна кількість людей готова заплатити ціну за своє право мати переконання", - написав він у Twitter.

"Що більше таких людей, то менше всім доведеться платити. І обов'язково прийде день, коли говорити правду і виступати за справедливість стане в росії чимось звичайним і зовсім безпечним".

Додамо

Найвідоміший критик президента володимира путіна перебуває у в'язниці за звинуваченням у шахрайстві понад два роки після того, як був засуджений до дев'яти років ув'язнення.

Навальному загрожує до 30 років в'язниці за новим судовим процесом, який має розпочатися найближчим часом.

Політик ледве пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у 2020 році та добровільно повернувся до росії після лікування у берлінській лікарні. Його майже безперервно тримають у камері розміром 2 на 3 метри.

Где-то люди уже выходят на митинги. На фотографиях Сидней, Токио, Аделаида, Тбилиси pic.twitter.com/9cNdXMb3Pi

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 4, 2023

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