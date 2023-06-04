Во многих странах проходят демонстрации в честь дня рождения Навального

Детали

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала в Twitter фотографии, на которых изображены сторонники в Японии, Австралии и Грузии. Правозащитники сообщили, что отдельные протестующие также отмечали это событие в российских городах, держа плакаты на площадях, прежде чем были задержаны.

Навальный сделал заявление о том, что он в хорошем настроении, но хотел бы быть с семьей, а не в исправительной колонии в 260 километрах к северо-востоку от москвы.

"Но жизнь устроена таким образом, что социальный прогресс и лучшее будущее могут быть достигнуты лишь в том случае, если определенное количество людей готово заплатить цену за свое право иметь убеждения", — написал он в Twitter.

"Чем больше таких людей, тем меньше всем придется платить. И обязательно придет день, когда говорить правду и выступать за справедливость станет в россии чем-то обычным и совершенно безопасным".

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Самый известный критик президента владимира путина находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве более двух лет после того, как был приговорен к девяти годам заключения.

Навальному грозит до 30 лет тюрьмы по новому судебному процессу, который должен начаться в ближайшее время.

Политик едва пережил отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и добровольно вернулся в россию после лечения в берлинской больнице. Его почти непрерывно держат в камере размером 2 на 3 метра.

Где-то люди уже выходят на митинги. На фотографиях Сидней, Токио, Аделаида, Тбилиси pic.twitter.com/9cNdXMb3Pi