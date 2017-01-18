Мінфін США запровадив санкції проти голови Республіки Сербської М.Додика
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністерство фінансів США запровадило санкції проти голови Республіки Сербської Милорада Додіка, мотивуючи це тим, що його дії перешкоджають виконанню укладених у 1995 році Дейтонських угод щодо припинення війни у Боснії і Герцеговині, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Санкції, запроваджені 17 грудня, дозволяють владі США блокувати доступ М.Додіку до будь-якої власності чи активів, які перебувають під американською юрисдикцією.
Захід розкритикував Милорада Додіка за просування відзначення боснійськими сербами 9 січня “Дня державності” — свята з нагоди 25-ї річниці проголошення у 1992 році незалежності так званої “Республіки Сербської” на півночі і сході Боснії і Герцеговини. Чверть століття тому ці дії ознаменували початок боснійської війни.
За укладеними в 1995 році Дейтонськими мирними угодами територія, на якій була проголошена квазідержава, стала складовою федеративної Боснії і Герцеговини з тією ж назвою — Республіка Сербська.
У вересні 2016 року на референдумі боснійські серби проголосували за збереження свята 9 січня. Це рішення спричинило найбільш запеклі суперечки між високопосадовцями босняків-мусульман і боснійських хорватів із одного боку, і боснійських сербів із іншого, від часу закінчення війни.
Більшість боснійців і хорватів виступили проти референдуму, побоюючись, що Республіка Сербська таким чином може готуватися до відокремлення.
Конституційний суд Боснії скасував голосування, вказавши, що свято є незаконним, оскільки дискримінує не сербське населення. Проте президент Республіки Сербської, націоналіст М.Додік провів референдум, попри рішення суду й тиск з боку США та Євросоюзу. “Ніхто не може заборонити людські почуття або завадити нам святкувати 9 січня,” — заявив він.
Як повідомляв УНН, лідер боснійських сербів М.Додік оголосив про проведення референдуму щодо відділення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.