Минфин США ввел санкции против главы Республики Сербской М.Додика
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Министерство финансов США ввело санкции против главы Республики Сербской Милорада Додика, мотивируя это тем, что его действия препятствуют выполнению заключенных в 1995 году Дейтонских соглашений о прекращении войны в Боснии и Герцеговине, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Санкции, введенные 17 декабря, позволяют властям США блокировать доступ М.Додику к любой собственности или активов, находящихся под американской юрисдикцией.
Запад раскритиковал Милорада Додика за продвижение празднования боснийскими сербами 9 января "Дня государственности" - праздника по случаю 25-й годовщины провозглашения в 1992 году независимости так называемой "Республики Сербской" на севере и востоке Боснии и Герцеговины. Четверть века назад эти действия ознаменовали начало боснийской войны.
По заключенным в 1995 году Дейтонским мирным соглашениям территория, на которой была провозглашено квазигосударство, стала составной частью федеративной Боснии и Герцеговины с тем же названием - Республика Сербская.
В сентябре 2016 года на референдуме боснийские сербы проголосовали за сохранение праздника 9 января. Это решение вызвало наиболее ожесточенные споры между чиновниками боснийцев-мусульман и боснийских хорватов с одной стороны, и боснийских сербов с другой, со времени окончания войны.
Большинство боснийцев и хорватов выступили против референдума, опасаясь, что Республика Сербская таким образом может готовиться к отделению.
Конституционный суд Боснии отменил голосование, указав, что праздник является незаконным, поскольку дискриминирует не сербское население. Однако президент Республики Сербской, националист М.Додик провел референдум, несмотря на решение суда и давление со стороны США и Евросоюза. "Никто не может запретить человеческие чувства или помешать нам праздновать 9 января," - заявил он.
Как сообщал УНН, лидер боснийских сербов М.Додик объявил о проведении референдума по отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.