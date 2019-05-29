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Мінфін США розкрив підстави для санкцій проти Дерипаски

Мінфін США розкрив підстави для санкцій проти Дерипаски

Київ • УНН

 • 9094 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство фінансів США розкрило список документів, на яких грунтувалося рішення включити мільярдера Олега Дерипаску в список “кремлівських олігархів” і накласти на нього санкції. Серед них виявилися статті в британських газетах і запити в сервіс Google Maps.Про це повідомляє УНН із посиланням на російську службу BBC.

Список документів на дві сторінки американське відомство розсекретило в рамках судового позову Дерипаски до відомства, який розглядається у федеральному окружному суді по округу Колумбія у Вашингтоні.

У відповідь представники бізнесмена назвали документ мінфіну США “погано проробленим звітом, багатим помилковими твердженнями і фактологічними неточностями”.

“Обурює, що, схоже, чиновники OFAC не обтяжували себе пошуком доказів, зайнялися особистою помстою, руйнуючи життя людини, його бізнес і піддаючи ризику сотні тисяч людей, включаючи робітників і членів спільноти, а також інвесторів (російських і міжнародних)”, — сказано у відповіді представників Дерипаски.

“Це більше, ніж професійна некомпетентність — це схоже на ... грубе порушення на державній службі і викликає серйозні питання до об’єктивності і істинних цілей, які переслідуються розслідуваннями OFAC”, — додали представники бізнесмена.

Дерипаска 15 березня подав у суд на Мінфін і його главу Стівена Мнучіна, а також на Office of Foreign Assets Control (OFAC) — структуру мінфіну, що відповідає за списку санкцій політику, і її керівника Андреа Гацько. Він зажадав зняття персональних санкцій і видалення свого імені з “кремлівського доповіді”.

Також Дерипаска вимагав, щоб влада США надали докази звинувачень, за якими його включили в санкційні списки. OFAC у відповідь надав до суду список документів і публікацій в ЗМІ, якими керувався, вводячи санкції проти Дерипаски.

У січні 2018 року Дерипаску включили в так званий "Кремлівський доповідь" США - список чиновників і бізнесменів, який мінфін надав Конгресу США. Відомство включило в нього людей, які на думку чиновників, близькі до президента Росії Володимира Путіна.

6 квітня того ж року Мінфін США ввів санкції проти Дерипаски і його компаній. Ім’я мільярдера фігурувало в розслідуванні втручання Росії в президентські вибори в США. З’ясувалося, що зараз вже засуджений екс-радник Трампа Пол Манафорт працював на Дерипаску, а з бізнесменом контактував через Костянтина Килимника. У США Килимника пов’язують з російською розвідкою.

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Як повідомляв УНН, угода між російськими промисловими компаніями та Міністерством фінансів США про скасування американських санкцій за умови зменшення долі Олега Дерипаски в акціях компанії насправді принесли дивіденди самому олігарху та ще й залишили контроль над бізнесом у його руках.

Нагадаємо, голови семи комітетів в Палаті представників Конгресу США у вівторок, 8 січня, закликали міністра фінансів Стівена Мнучіна відкласти процес пом’якшення санкцій щодо підприємств, пов’язаних з російським олігархом Олегом Дерипаскою, а також вимагають від адміністрації президента США Дональда Трампа пояснити своє рішення щодо російського олігарха.

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