Міненерго США надасть документи про контакти ексміністра в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністерство енергетики США погодилося надати правозахисній організації American Oversight матеріали про контакти колишнього очільника міністерства Ріка Перрі, що пов'язані з українською тематикою. Відповідна інформація була розміщена на сайті організації, інформує УНН.
American Oversight ще в жовтні 2019 року запросила документи про зв’язки американської адміністрації та української влади в рамках розслідування змісту липневої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, подавши позов на підставі Закону про свободу інформації.
Згідно із заявою сторін у суді, перша частина матеріалів буде надана до 28 січня, інші — 4 лютого і 16 березня.
Нагадаємо, Трамп під час телефонної розмови намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмін на надання Києву фінансової і військової допомоги.
Перрі на початку жовтня минулого року заявив, що пропонував Трампу обговорити із Зеленським питання, що стосуються енергетики.
Рік Перрі покинув свій пост 1 грудня.