Міністр енергетики США Рік Перрі пішов у відставку

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі в неділю оголосив про те, що покинув свій пост. Кандидатура його наступника, як очікується, буде затверджена американськими сенаторами вже в понеділок, 2 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Перрі в Twitter.