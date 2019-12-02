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Міністр енергетики США Рік Перрі пішов у відставку

Міністр енергетики США Рік Перрі пішов у відставку

Київ • УНН

 • 10112 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністр енергетики США Рік Перрі в неділю оголосив про те, що покинув свій пост. Кандидатура його наступника, як очікується, буде затверджена американськими сенаторами вже в понеділок, 2 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Перрі в Twitter.

"Сьогодні (1 грудня - ред.) я прощаюся з міністерством енергетики. Для мене було великою честю і привілеєм працювати в адміністрації Дональда Трампа на посаді міністра. Дякую свою дружину, своїх дітей і американський народ за те, що дозволили мені працювати. Прощаюся з вами", - написав Перрі на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, раніше у жовтні міністр енергетики США Рік Перрі повідомив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що він незабаром піде з посади.

У США активно аналізують роль, яку Перрі відіграв у взаєминах президента США з Україною, які тепер стали предметом розслідування щодо початку процедури імпічменту Дональда Трампа.

Раніше Перрі розповів виданню Wall Street Journal, що дії адміністрації США щодо України у значній мірі координувалась з особистим адвокатом Дональда Трампа, Руді Джуліані.

В одній зі своїх заяв на початку жовтня Перрі спростував інформацію про відставку на тлі скандалу з Україною.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf

— Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019

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