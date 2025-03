Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

"Сегодня (1 декабря – ред.) я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было большой честью и привилегией работать в администрации Дональда Трампа на посту министра. Благодарю свою жену, своих детей и американский народ за то, что позволили мне работать. Прощаюсь с вами", - написал Перри на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее в октябре министр энергетики США Рик Перри сообщил президенту Соединенных Штатов Дональда Трампа, что он скоро уйдет с должности.

В США активно анализируют роль, которую Перри сыграл во взаимоотношениях президента США по Украине, которые теперь стали предметом расследования о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Ранее Перри рассказал Wall Street Journal, что действия администрации США в отношении Украины в значительной степени координировалась с личным адвокатом Дональда Трампа, Руди Джулиани.

В одном из своих заявлений в начале октября Перри опроверг информацию об отставке на фоне скандала с Украиной.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf

— Rick Perry (@SecretaryPerry) December 2, 2019