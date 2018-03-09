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Мінекономрозвитку: влада вживає заходи для виключення української продукції з-під спецмит США

Мінекономрозвитку: влада вживає заходи для виключення української продукції з-під спецмит США

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Кабінет Міністрів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вживають всіх заходів, щоб українська продукція була виключена з-під дії американських спецмит на вироби з сталі і алюмінію. Про це у своєму Twitter написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.

“Щодо запроваджених США спецмит на вироби з сталі і алюмінію. Кабінет Міністрів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вживають всіх заходів щоб українська продукція була виключена з-під дії цих заходів. Віримо, що українська продукція, для якої ринок США є традиційним, не є загрозою нацбезпеці США”, — йдеться в повідомленні Микольської.

За її словами, з цього питання Мінекономрозвитку України перебуває в постійному діалозі з урядом США.

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“Ми знаходимось в постійному діалозі з урядом США та працюємо з українськими виробниками щодо даного питання. Тому більше інформації в понеділок”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп 8 березня підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію.

Розмір мит становитиме 25% для сталі і 10% для алюмінію для країн, що поставляють цю продукцію в США. При цьому президент не виключив, що низка країн буде звільнена від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія.

Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися щодо Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

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