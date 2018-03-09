Мінекономрозвитку: влада вживає заходи для виключення української продукції з-під спецмит США

КИЇВ. 9 березня. УНН. Кабінет Міністрів України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вживають всіх заходів, щоб українська продукція була виключена з-під дії американських спецмит на вироби з сталі і алюмінію. Про це у своєму Twitter написала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Наталія Микольська, передає УНН.