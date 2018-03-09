Минэкономразвития: власти принимают меры для исключения украинской продукции из-под спецпошлин США

КИЕВ. 9 марта. УНН. Кабинет Министров Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлины на изделия из стали и алюминия. Об этом в своем Twitter написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.