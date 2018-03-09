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Минэкономразвития: власти принимают меры для исключения украинской продукции из-под спецпошлин США

Минэкономразвития: власти принимают меры для исключения украинской продукции из-под спецпошлин США

Киев  •  УНН

 • 7605 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Кабинет Министров Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлины на изделия из стали и алюминия. Об этом в своем Twitter написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская, передает УНН.

"О введенных США спецпошлинах на изделия из стали и алюминия. Кабинет Министров Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия этих мер. Верим, что украинская продукция, для которой рынок США является традиционным, не является угрозой для нацбезопасности США", - говорится в сообщении Н.Микольской.

По ее словам, по этому вопросу Минэкономразвития Украины находится в постоянном диалоге с правительством США.

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"Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по данному вопросу. Поэтому больше информации в понедельник", - отметила она.

Напомним, Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной - на ввоз алюминия.

Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом президент не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин - среди них Канада, Мексика и Австралия.

Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться в отношении Канады и Мексики в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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