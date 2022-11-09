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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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MineFree 2.0: у застосунку з мінної безпеки з'явилися нові функції

MineFree 2.0: у застосунку з мінної безпеки з'явилися нові функції

Київ • УНН

 • 291082 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В українському мобільному застосунку з мінної безпеки MineFree зʼявилися нові функції, повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДСНС.

Деталі

Нова версія MineFree 2.0 покращена завдяки відгукам користувачів.

У застосунку швидше працює інформативна мапа з актуальною інформацією від ДСНС. Мобільний застосунок дозволяє уникати мін та попереджає користувачів про наближення до відомих вибухонебезпечних зон.

Окрім того, у застосунку можливо переглянути доповнений довідник з реальними фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення. Тут створено аналітичну панель, за допомогою якої можливо відслідкувати кількість знешкодження вибухонебезпечних предметів та поширити цю інформацію.

Застосунок використовує у своїй роботі дані ДСНС небезпечних територій, які постійно оновлюється в режимі онлайн.

Для користування новими функціями застосунку з мінної безпеки MineFree необхідно оновити або завантажити його на iOS та Android.

Розробники радять постійно оновлювати застосунок, адже кожна версія буде вдосконалена. Дізнайтеся більше за посиланням: www.minefree.info.

Доповнення

В Україні запрацював мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree у серпні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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