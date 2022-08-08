MineFree: в Україні запрацював застосунок з мінної безпеки

Деталі

Завдяки застосунку можна:

• переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

• отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

• ознайомитися з довідником ДСНС, в якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

• повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

Нагадаємо

За найоптимістичнішими прогнозами, для розмінування всієї території України знадобиться 5-7 років.