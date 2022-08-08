MineFree: в Україні запрацював застосунок з мінної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні запрацював мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Про це в Telegram повідомила ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Завдяки застосунку можна:
• переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;
• отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
• ознайомитися з довідником ДСНС, в якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;
• повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.
Нагадаємо
За найоптимістичнішими прогнозами, для розмінування всієї території України знадобиться 5-7 років.