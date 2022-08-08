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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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MineFree: в Україні запрацював застосунок з мінної безпеки

MineFree: в Україні запрацював застосунок з мінної безпеки

Київ • УНН

 • 214178 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. В Україні запрацював мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Про це в Telegram повідомила ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Завдяки застосунку можна:

• переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС;

• отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;

• ознайомитися з довідником ДСНС, в якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів;

• повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можна завантажити з App Store та Google Play.

Нагадаємо

За найоптимістичнішими прогнозами, для розмінування всієї території України знадобиться 5-7 років.

Українські Національні Новини

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