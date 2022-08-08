MineFree: в Украине заработало приложение по минной безопасности

Детали

Благодаря приложению можно:

• посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;

• получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;

• ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;

• сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Приложение можно скачать из App Store и Google Play.

Напомним

По самым оптимистичным прогнозам, для разминирования всей территории Украины понадобится 5-7 лет.