MineFree: в Украине заработало приложение по минной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree. Об этом в Telegram сообщила ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Благодаря приложению можно:
• посмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории, согласно данным ГСЧС;
• получить уведомление в случае приближения к опасному объекту;
• ознакомиться со справочником ГСЧС, в котором есть фото и описание взрывоопасных предметов;
• сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.
Приложение можно скачать из App Store и Google Play.
Напомним
По самым оптимистичным прогнозам, для разминирования всей территории Украины понадобится 5-7 лет.