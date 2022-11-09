MineFree 2.0: в приложении по минной безопасности появились новые функции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В украинском мобильном приложении по минной безопасности MineFree появились новые функции, сообщает УНН со ссылкой на информацию ГСЧС.
Детали
Новая версия MineFree 2.0 улучшена благодаря отзывам пользователей.
В приложении быстрее работает информативная карта с актуальной информацией от ГСЧС. Мобильное приложение позволяет избегать мин и предупреждает пользователей о приближении к известным взрывоопасным зонам.
Кроме того, в приложении можно просмотреть дополненный справочник с реальными фото взрывоопасных предметов и известить ГСЧС об их обнаружении. Здесь создана аналитическая панель, с помощью которой можно отследить количество обезвреживания взрывоопасных предметов и распространить эту информацию.
Приложение использует в своей работе данные ГСЧС опасных территорий, постоянно обновляемых в режиме онлайн.
Для использования новых функций приложения минной безопасности MineFree необходимо обновить или загрузить его на iOS и Android.
Разработчики советуют постоянно обновлять приложение, ведь каждая версия будет усовершенствована. Узнайте больше по ссылке: www.minefree.info.
Дополнение
В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree в августе.