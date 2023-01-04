Мінагрополітики погодило торік грантів на 378 млн грн для садів та теплиць

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«Була влітку запущена програма із закладки садів та теплиць, було розроблено типові проекти. Основна робота проводиться через банки, як ви бачите, було ухвалено заявки на 378 млн грн», - розповів Сольський.

Загалом минулого року міністерство підписало 70 заявок на закладення садів та 8 заявок на створення теплиць.

Доповнення

2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.