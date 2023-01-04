Мінагрополітики погодило торік грантів на 378 млн грн для садів та теплиць
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України у 2022 році погодило заявки на отримання грантів на розвиток садів та будівництво теплиць на загальну суму 378 млн грн. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Була влітку запущена програма із закладки садів та теплиць, було розроблено типові проекти. Основна робота проводиться через банки, як ви бачите, було ухвалено заявки на 378 млн грн», - розповів Сольський.
Загалом минулого року міністерство підписало 70 заявок на закладення садів та 8 заявок на створення теплиць.
Доповнення
2 грудня повідомлялося, що українські аграрії під час нинішньої жнивної кампанії зібрали вже близько 42 млн тонн зерна, при чому найбільше зерна намолотили аграрії Вінниччини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини.