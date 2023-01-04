Минагрополитики согласовало в прошлом году грантов на 378 млн грн для садов и теплиц

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«Была летом запущена программа по закладке садов и теплиц, были разработаны типичные проекты. Основная работа проводится через банки, как вы видите, было принято заявки на 378 млн грн», - рассказал Сольский.

В целом в прошлом году министерство подписало 70 заявок на закладку садов и 8 заявок на создание теплиц.

Дополнение

2 декабря сообщалось, что украинские аграрии во время нынешней уборочной кампании собрали уже около 42 млн тонн зерна, причем больше всего зерна намолотили аграрии Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областей.