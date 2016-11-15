Мільйони людей стоять у чергах до банків через фінансову реформу в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Через вилучення з обігу банкнот індійських рупій мільйони людей стоять в чергах до банків по всій Індії, щоб покласти на банківські рахунки свої кошти, передає УНН з посиланням на cbc.
Зазначимо, що індійський уряд для викорінення корупції та ухилення від сплати податків запустив фінансову реформу, згідно якої банкноти номіналом 500 та 1000 рупій вилучаються з обігу. За їх прогнозами така демонетизація принесе в індійську економіку мільярди доларів.
При чому, покласти на рахунок людина може не більше 4 тисяч рупій. Переповнені людьми банки не в змозі обслужити мільйони людей, при чому більшість з них приходить не раз до банків.
Через це сьогодні Уряд Індії вирішив використовувати незмивне чорнило для маркування пальців людей, які вже поклали грошові купюри в банки.
Сотні мільйонів індійців не мають банківських рахунків і використовують тільки готівку. Також і більшість малих підприємств беруть тільки готівку.
Зі складнощами також стикнулися туристи, які перебувають в Індії.