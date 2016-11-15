Миллионы людей стоят в очередях в банки через финансовую реформу в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Через изъятия из обращения банкнот индийских рупий миллионы людей стоят в очередях в банки по всей Индии, чтобы положить на банковские счета свои средства, передает УНН со ссылкой на cbc.
Отметим, что индийское правительство для искоренения коррупции и уклонения от уплаты налогов запустило финансовую реформу, согласно которой банкноты номиналом 500 и 1000 рупий изымаются из обращения. По их прогнозам такая демонетизация принесет в индийскую экономику миллиарды долларов.
Причем, положить на счет человек может не более 4 тысяч рупий. Переполненные людьми банки не в состоянии обслужить миллионы людей, причем большинство из них приходит не раз в банки.
Поэтому сегодня правительство Индии решило использовать несмываемые чернила для маркировки пальцев людей, которые уже положили денежные купюры в банки.
Сотни миллионов индийцев не имеют банковских счетов и используют только наличные. Также и большинство малых предприятий принимают только наличные.
Со сложностями также столкнулись туристы, которые находятся в Индии.