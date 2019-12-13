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Милованов на посаді міністра заробив майже півмільйона гривень викладацькою діяльністю

Милованов на посаді міністра заробив майже півмільйона гривень викладацькою діяльністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов подав у НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, передає УНН із посиланням на Єдиний Державний Реєстр Декларацій.

Так, Милованов повідомив НАЗК про те, що він 30 вересня отримав 493,2 тис. грн доходу за викладацьку та наукову діяльність в позаробочий час. Джерелом доходу вказано Університет Піттсбургу (США).

Додамо, що Милованова призначили міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 29 серпня 2019 року. Тобто, на момент отримання ним майже півмільйонного доходу від американської установи, Милованов вже як місяць працював на посаді міністра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов заплутався у намірах щодо Агрофонду: вирішив закрити, але анонсував конкурс

Нагадаємо, напередодні, депутат Александр Дубінський опублікував документ, в якому йдеться на пропозицію КМУ від виконувача обов'язків державного секретаря МЕРТ Олександра Черних нарахувати міністру Милованову премію у розмірі 1630%, що становить 236 тис. грн.

Також у документі вказано, що премія Милонова у вересні становила 345%, а у жовтні - 587,5%, тобто 40 145 грн та 68 364 грн відповідно. Міністр Милованов прокоментував скандал із його зарплатою, вказавши, що хоче таку саму зарплату, як і в решти міністрів. 

Раніше в інтерв'ю журналістам Милованов стверджував, що його зарплата становить всього 18 тис. грн, і йому її вистачає хіба, що на таксі.

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