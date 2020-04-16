Мілевський вдруге потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Асоціація білоруської федерації футболу обрала 11 найкращих гравців за результатами 4-го туру провідного чемпіонату країни, повідомляє УНН.
Представник брестського “Динамо” Артем Мілевський увійшов до символічного складу. Українець отримав місце у нападі разом із бразильцем Рамосом із ФК “Торпедо”.
Відзначимо, що це гол Ярмоленка допоміг “Динамо” повернутися до групи лідерів після виграшу над ФК “Іслочь” (3:1).
Нагадаємо, що для Мілевського це вже друге потрапляння до символічної збірної з 4-х турів цього сезону.