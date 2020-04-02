Двоє українців потрапили в символічну збірну туру чемпіонату Білорусі з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Білоруська федерація футболу опублікувала символічну збірну за підсумками другого туру чемпіонату Білорусі, передає УНН.
Представник ФК "Динамо-Брест" Артем Мілевський отримав місце в півзахисті символічної команди туру.
Також в команду потрапили український хавбек "Мінська" Олександр Васильєв і екс-півзахисник низки українських клубів Гегам Кадімян, який нині виступає за "Нєман".
Як повідомляв УНН, нашого співвітчизника було обрано до символічної команди чемпіонату Білорусі і в першому турі.