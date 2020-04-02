Двое украинцев попали в символическую сборную тура чемпионата Беларуси по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Белорусская федерация футбола опубликовала символическую сборную по итогам второго тура чемпионата Беларуси, передает УНН.
Представитель ФК "Динамо-Брест" Артем Милевский получил место в полузащите символической команды тура.
Также в команду попали украинский хавбек "Минска" Александр Васильев и экс-полузащитник ряда украинских клубов Гегам Кадимян, ныне выступающий за "Неман".
Как сообщал УНН, нашего соотечественника выбрали в символическую команду чемпионата Беларуси и в первом туре.