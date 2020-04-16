Милевский во второй раз попал в символическую сборную тура чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Ассоциация белорусской федерации футбола выбрала 11 лучших игроков по результатам 4-го тура ведущего чемпионата страны, сообщает УНН.
Представитель брестского "Динамо" Артем Милевский вошел в символический состава. Украинец получил место в нападении вместе с бразильцем Рамосом с ФК "Торпедо".
Отметим, что это гол Ярмоленко помог "Динамо" вернуться в группу лидеров после выигрыша над ФК "Ислочь" (3:1).
Напомним, что для Милевского это уже второй попадание в символическую сборную из 4-х туров этого сезона.