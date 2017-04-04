Миколаївського поліцейського за побиття чоловіка відправили під домашній арешт

У Центральному районному суді м.Миколаєва розглянуто клопотання слідчого про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою інспектору патрульної поліції, який підозрюється у перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч.2 ст.365 КК України).

Відповідно до матеріалів клопотання, лейтенант поліції, прибувши на виклик, перевищив свої службові повноваження та завдав місцевому мешканцю кілька ударів в область голови та тулуба, внаслідок чого останній був змушений звернутись за медичною допомогою.

На судове засідання з розгляду зазначеного клопотання прибуло близько 30 колег підозрюваного з числа співробітників патрульної поліції разом з начальником Управління патрульної поліції у м.Миколаєві Департаменту патрульної поліції Максимом Ахрамєєвим.

Під час розгляду клопотання прокурор вказав як ризики можливість впливати на свідків та постраждалих, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Сам підозрюваний давати пояснення відмовився. Його захисник заперечив проти задоволення клопотання та просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідчим суддею встановлено, що ризик переховування від слідства з огляду на міцні соціальні зв’язки підозрюваного та того, що не надано доказів щодо матеріальних можливостей до тривалого переховування, є вкрай незначним.

Проте, з урахуванням того, що підозрюваний стверджував, що свідків К. та Ч., які фігурують в матеріалах кримінального провадження, на місці події не було, в той час як вони заявляли про зворотне, а також того, що в матеріалах містяться дані щодо спроби знищити відеозаписи щодо згадуваних подій, пояснення свідків К. та Ч. можуть мати вагоме значення, а отже, є значний ризик щодо можливості впливу на вказаних свідків з боку підозрюваного. Запобігти цьому ризику можна шляхом застосування домашнього арешту із покладенням обов’язку не спілкуватись із зазначеними свідками.

З огляду на це, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 10 травня 2017 року.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування стосовно помічниці заступника голови Апеляційного суду Київської області, затриманої під час отримання 23 тис. дол. хабара, обвинувальний акт направлено до суду.