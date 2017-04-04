Николаевского полицейского за избиение мужчины отправили под домашний арест

В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей инспектору патрульной полиции, который подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.2 ст.365 УК Украины).

Согласно материалам ходатайства, лейтенант полиции, прибыв на вызов, превысил свои служебные полномочия и нанес местному жителю несколько ударов в область головы и туловища, в результате чего последний был вынужден обратиться за медицинской помощью.

На судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства прибыло около 30 коллег подозреваемого из числа сотрудников патрульной полиции вместе с начальником Управления патрульной полиции в Николаеве Департамента патрульной полиции Максимом Ахрамеевым.

При рассмотрении ходатайства прокурор указал в качестве рисков возможность влиять на свидетелей и пострадавших, скрываться от органов досудебного расследования и суда.

Сам подозреваемый давать объяснения отказался. Его защитник возразил против удовлетворения ходатайства и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следственным судьей установлено, что риск сокрытия от следствия, учитывая прочные социальные связи подозреваемого и того, что не были представлены доказательства материальных возможностей для длительного укрытия, крайне незначителен.

Однако, с учетом того, что подозреваемый утверждал, что свидетелей К. и Ч., которые фигурируют в материалах уголовного производства, на месте происшествия не было, в то время как они заявляли об обратном, а также того, что в материалах содержатся данные по попыткам уничтожить видеозаписи об упоминаемых событиях, объяснения свидетелей К. и Ч. могут иметь большое значение, а значит, есть значительный риск возможности влияния на указанных свидетелей со стороны подозреваемого. Предотвратить этот риск можно путем применения домашнего ареста с возложением обязанности не общаться с указанными свидетелями.

Учитывая это, следователь судья Иван Дирко постановил избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая 2017 года.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование в отношении помощницы заместителя председателя Апелляционного суда Киевской области, задержанного при получении 23 тыс. долл. взятки, обвинительный акт направлен в суд.