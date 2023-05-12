Миколаївська область: за добу росіяни обстріляли дві громади

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Війська рф обстріляли населений пункт Куцурубської та акваторію Очаківської громад Миколаївської області, постраждалих немає. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Миколаївської ОВА в Telegram.

Деталі

Зазначається, що у четвер, 11 травня, о 18:35 ворог здійснив удари з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади, унаслідок яких пошкоджено два житлових будинки. Зранку, 12 травня, о 5:59 окупанти з артилерії обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомив голова ОВА.

Нагадаємо

За 10 травня окупанти 4 рази вкрили Очаківську громаду Миколаївської області артвогнем.

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