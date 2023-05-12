Николаевская область: за сутки россияне обстреляли две громады

Детали

Отмечается, что в четверг, 11 мая, в 18:35 враг совершил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады, в результате которых повреждены два жилых дома. Утром, 12 мая, в 5:59 оккупанты из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщил глава ОГА.

Напомним

За 10 мая оккупанты 4 раза обстреляли Очаковскую громаду Николаевской области артобстрелом.