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Миколаївщина: за добу ворог 4 рази обстріляв акваторію Очаківської громади

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. За минулу добу окупанти 4 рази вкрили Очаківську громаду Миколаївської області артвогнем, повідомляє Голова Миколаївської ОВА, Віталій Кім, пише УНН з посиланням на Telegram посадовця. 

Цитата 

"Вчора, 10 травня, о 14:40, 15:35, 18:05, 18:30 зафіксовано артобстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомлені. 

Додатково 

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомляє Кім за інформацією районних військових адміністрацій.

Нагадаємо

Сили оборони знищили на Миколаївщині ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10".

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