Николаевщина: за сутки враг 4 раза обстрелял акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. За минувшие сутки оккупанты 4 раза покрыли Очаковскую общину Николаевской области арт-обстрелом, сообщает Председатель Николаевской ОГА, Виталий Ким, пишет УНН со ссылкой на Telegram чиновника.
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"Вчера, 10 мая, в 14:40, 15:35, 18:05, 18:30 зафиксированы артобстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, сообщает Ким по информации районных военных администраций.
Напомним
Силы обороны уничтожили в Николаевской области вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".