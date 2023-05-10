Миколаївщина: Сили оборони знищили ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня УНН. Сили оборони знищили на Миколаївщині ворожий розвідувальний дрон "Орлан-10". Про це написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Як повідомляє повітряне командування "Південь", 9 травня, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", - написав Кім.
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Також повідомляється, що вчора, 9 травня, з 18:50 по 19:05 ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
Крім цього, зранку, 10 травня, з 04:00 по 04:10 ворог знову здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих також немає.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав Кім.
Нагадаємо
У Генштабі повідомили, що авіація ЗСУ завдала 8 ударів по районах зосередження росіян.