Николаевщина: Силы обороны уничтожили вражеский разведывательный дрон "Орлан-10"

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"Как сообщает воздушное командование "Юг", 9 мая, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", - написал Ким.

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Также сообщается, что вчера, 9 мая, с 18:50 по 19:05 враг наносил артиллерийские и минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Кроме этого, утром, 10 мая, с 04:00 по 04:10 враг снова совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Разрушений и пострадавших также нет.

"В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.

Напомним

В Генштабе сообщили, что авиация ВСУ нанесла 8 ударов по районам сосредоточения россиян.