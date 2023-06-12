Миколаївщина: ворог атакував Очаківську громаду з артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Окупанти обстріляли Очаківську громаду, Миколаївська область. Внаслідок чого є руйнування, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім y Telegram, пише УНН.
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Учора вранці ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Також ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено об‘єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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