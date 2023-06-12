Николаевщина: враг атаковал Очаковскую громаду из артиллерии

Детали

Вчера утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Также вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены об‘объект социальной инфраструктуры. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: Через месяц 70% Кривого Рога может остаться без воды, если не экономить