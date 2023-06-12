Николаевщина: враг атаковал Очаковскую громаду из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Очаковскую общину, Николаевская область. В результате чего есть разрушения, сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
Вчера утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Также вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены об‘объект социальной инфраструктуры. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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