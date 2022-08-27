Миколаївщина: окупанти обстріляли Первомайське, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вчора, 26 серпня, окупанти обстріляли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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За інформацією ОК "Південь", вчора, 26 серпня, по Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Влучання були по відкритих територіях за містом. Постраждалих та руйнувань немає.
27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.
Також 26 серпня о 13:47 зафіксовані ворожі обстріли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі. О 17:30 в смт. Первомайське внаслідок обстрілу виникла пожежа квартири в житловому будинку. Постраждалих немає.
Кім додав, що тривають обстріли Широківської громади.
Орієнтовно о 17:00, 26 серпня, були обстріли за межами с. Червона Долина. Вночі, 27 серпня, близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Також орієнтовно з 04:00 по 05:00 були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.
Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так, орієнтовно о 14:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате.
Один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. В результаті цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранення отримала жінка, яка на той момент знаходилася в будівлі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки.
"У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив він.
Нагадаємо
На випадок погіршення ситуації на фронті обов'язкова евакуація може пройти в Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.